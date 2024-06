Fiera di San Giovanni: strade chiuse, modifiche viabilità e variazioni percorso bus

In occasione della fiera di San Giovanni, domenica 23 giugno, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità e conseguentemente anche al percorso dei bus nel territorio della Media Valbisagno.

Modifiche alla viabilità e strade chiuse

È stata predisposta la chiusura al transito veicolare e interdizione della sosta nel tratto compreso tra via Bobbio 2 rosso e via Canevari 106 rosso dalle 7 alle 23 e fino a cessate esigenze. I veicoli provenienti da monte verranno indirizzati sul ponte Spensley mentre i bus Amt verranno deviati sul ponte Campanella.

Piazzetta Firpo sarà chiusa al transito veicolare e verrà interdetta la sosta sempre dalle 7 alle 23 e comunque fino a cessate esigenze.

In via del Pontenuovo, via Ponterotto, via Vinelli, largo Autieri, piazza del Canto, viale Ansaldo, piazza Artoria, viale Varni, via dei Greti, via Orfani, parcheggio ex Bocciardo e via del Castoro, chiusura al transito veicolare dalle 7 alle 23 e fino a cessate esigenze.

Modifiche percorso bus

Dalle ore 7 alle ore 23 (e comunque fino al termine della manifestazione fieristica), la linea 13 modifica il percorso come di seguito indicato: