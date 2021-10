Tir incastrato in via Berghini, chiuso un tratto di via Donghi

Problemi al traffico a San Fruttuoso a causa di un autoarticolato rimasto incastrato intorno alle 11.30 in via Berghini in una zona in cui vige il divieto di transito per i mezzi pesanti.

Sul posto, all'incrocio con via Aureliano Galeazzo all'altezza del civico 12 e della farmacia, sono intervenuti gli agenti della polizia locale con una pattuglia.

Per sbloccare la situazione i vigili hanno bloccato la viabilità in via Donghi nel tratto a senso unico in modo da far uscire il tir in contromano evitando manovre in retromarcia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nel quartiere, secondo quanto riferito dalla centrale operativa della polizia locale la situazione dovrebbe risolversi in poco tempo dopo mezzogiorno.