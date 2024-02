Ruba venti forme di formaggio al supermercato e morde un dipendente, arrestato

Ha preso dallo scaffale ben venti forme di formaggio pensando di passare inosservato.

E scoperto dai dipendenti, che lo hanno fermato, ha reagito con la forza. Nei guai un 26 enne di origini sudamericane che ha tentato un furto di quasi 200 euro di valore ai danni di un supermercato in via Paggi della catena In's, e ha aggredito due uomini. Uno dei due è finito al pronto soccorso per le lesioni riportate a una mano.

Il ladro, invece, è stato bloccato in pieno giorno dall'intervento degli agenti delle volanti che lo hanno arrestato per tentata rapina impropria.

Sara processato per direttissima questa mattina, martedì 20 febbraio.