Picchia la compagna che vuole lasciarlo dopo due anni di violenza e soprusi

Un giovane italiano di 26 anni è stato denunciato dalla Polizia per maltrattamenti familiari nel quartiere di San Fruttuoso. Gli agenti del commissariato sono intervenuti a seguito di una violenta lite di una coppia e, giunta la calma, la donna, in lacrime, ha raccontato agli agenti la triste storia di una relazione iniziata un paio di anni prima, ma poi degenerata soprattutto a causa della gelosia morbosa e immotivata dell’uomo che l’ha costretta a non uscire più, apostrofandola a più riprese con frasi umilianti e offensive per poi finire alla violenza fisica.

Nonostante tutto questo, la donna non ha mai denunciato il suo aguzzino provando comunque un sentimento sincero nei suoi confronti e sperando che con il tempo le cose potessero migliorare anche grazie a un bimbo che stava per nascere. Invece la condotta del 26enne è ulteriormente peggiorata e sono iniziati anche seri problemi economici. Lei, unica a lavorare, si è accorta di continui ammanchi di denari che l’uomo ha poi ammesso di aver prelevato confessandole di aver ripreso a drogarsi.

Nella giornata di martedì 23 febbraio la donna ha detto al compagno di voler interrompere definitivamente la relazione e lui, per reazione, si è infuriato e l’ha picchiata. Fortunatamente la donna è riuscita a divincolarsi e a comporre il 112 chiedendo aiuto. Solo l’arrivo tempestivo dei poliziotti ha interrotto la condotta violenta posta in essere dall'uomo.

Il magistrato ha stabilito che, per salvaguardare l'incolumità della donna, sussistendo fondati motivi di reiterazione della condotta criminosa, l’uomo venisse denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e allontanato d'urgenza dalla casa di famiglia.