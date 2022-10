Lavori alla rete idrica, niente acqua a San Fruttuoso

Interruzione idrica a San Fruttuoso tra la serata di giovedì 6 e la mattinata di venerdì 7 ottobre 2022, la comunicazione è arrivata da Iren Acqua, per lavori di rinnovamento della rete idrica.

Niente acqua, quindi, dalle ore 21 di giovedì 6 ottobre alle ore 6 di venerdì 7 ottobre nelle seguenti vie:

Salita vecchia di nostra signora del Monte

Via Marina di Robilant

Via Aldo Manuzio

Via Donghi sino al civ 13

Via Giovanni Torti civ 35-37-37°-39-41

Via Anton Giulio Barrili

Via Filippo Corridoni

Via Pozzuolo del Friuli

Via Rodi

Via dei Tassorelli

Via Scogli

"Si precisa - scrive Iren in una nota - che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente".