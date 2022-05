Lavori alla rete idrica a San Fruttuoso, alcune vie senz'acqua

A causa di lavori di manutenzione della rete idrica a cura di Iren Acqua, martedì 24 maggio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 15 si potranno verificare irregolarità nel servizio nelle vie del quartiere di San Fruttuoso interessate dalla manovra.

Si tratta di via Donaver, via Gaulli, via Madre Rosa Bianchi, saalita Arzani, via San Fruttuoso, via Imperiale, salita Vecchia Nostra Signora del Monte, via Giovanni Torti dal 24 al 32, passo Resa Villa Migone, via Paolo Revelli Beaumont e via Repetto.

Nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.