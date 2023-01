Continui furti di cavi di rame dai ripetitori: 49enne 'pizzicato' dalle telecamere

La Polizia genovese ha individuato e denunciato un uomo di 49 anni, autore di numerosi furti di cavi elettrici in rame nella zona di via Berghini a San Fruttuoso.

La vicenda è iniziata nelle prime settimane del mese di gennaio. Gli uomini della squadra investigativa del commissariato San Fruttuoso hanno iniziato a indagare perché nel quartiere c'erano stati svariati furti di cavi elettrici in rame da alcuni ripetitori. Sottrazione che aveva causato disagi in zona, malfunzionamenti della linea televisiva e in alcuni casi anche l’interruzione della corrente elettrica con conseguente danno economico per il ripristino delle linee.

Lo scorso 18 gennaio l’epilogo, gli agenti, grazie alle telecamere di video sorveglianza installate dalla polizia scientifica, hanno 'pizzicato' il 49enne all'opera, in due occasioni. Inevitabile la denuncia per furto aggravato.