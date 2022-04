Ladri acrobati a San Fruttuoso, bottino da 30mila euro

Furti in appartamento nella notte. Due colpi tentati e uno messo a segno. Nel quartiere di Albaro, in via San Luca, i ladri hanno cercato di entrare in casa rompendo il vetri di una finestra, ma sono stati messi subito in fuga da un residente.

Uomini in fuga anche ad Apparizione dove hanno cercato di introfularsi in un appartamento di via Buratella, i malviventi hanno usato un piccone per spaccare il vetro ma qualcuno li ha disturbati e sono scappati a mani vuote.

Ladri acrobati, invece, in corso Sardegna dove tramite la condotta del gas di un condominio hanno raggiunto un appartamento al terzo piano e sono entrati da una finestra. Una volta dentro hanno rubato soldi, gioielli, un orol,ogio d'oro e due libretti degli assegni. Valore del bottino circa trentamila euro.