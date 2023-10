Ladri in un appartamento di studenti, bottino da tremila euro

I soldi messi da parte per pagare le tasse universitarie e i risparmi per pagare affitto e spese. Un gruppo di studenti ha subito un furto di contanti nel loro appartamento in via Montello.

I ladri, approfittando dell'assenza di tutti gli inquilini, si sono introdotti in casa passando dalla finestra e hanno passato al setaccio tutte le stanze raccongliendo un bottino da tremila euro.

I ragazzi hanno denunciato il furto alla polizia di Stato che ha inviato la scientifica per rilevare le impronte dei malviventi.