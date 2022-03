Esche per topi rotte e veleno sparso in strada, allarme in Bassa Valbisagno

Allarme esche per topi spaccate con il veleno sparso in strada. Tante sono le segnalazioni tra Marassi e San Fruttuoso che rimbalzano via social sui gruppi di quartiere, in particolare su 'Sei di San Fruttuoso se' e 'Sei di Marassi se'. Il Municipio Bassa Valbisagno, guidato da Massimo Ferrante, ha segnalato alla polizia locale il problema per intensificare i controlli e individuare gli eventuali responsabili.

Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere, che crea pericoli soprattutto per i cani e i bambini, a settembre 2020 era stato denunciato un 29enne sorpreso in piazza Manzoni da alcuni abitanti della zona che da tempo riscontravano lo stesso problema che si ripropone oggi.

Le segnalazioni sono diverse tra corso Sardegna, via Giacometti, via delle Rovare, via Berghini, piazza Donghi, via Bertuccioni, via Imperiale e anche in piazza Manzoni, nei pressi dell'area frequentata da tanti bambini.

Il presidente del Municipio Valbisagno, contattato da Genova Today, ha spiegato: "Siamo al corrente del problema, ho contattato personalmente nei giorni scorsi il comandante di vallata Luca Falco e il comandante di distretto della polizia locale della Bassa Valbisagno Mauro Ricci. Ho chiesto di intensificare i controlli e di verificare la situazione perché qui siamo di fronte a una grossa problematica, che riguarda sia i bambini che i cani, mi è stata assicurata la massima attenzione"

"Qualcuno - aggiunge Ferrante - si sta 'divertendo' a spaccare tutte le esche topicide presenti nel fondovalle della Bassa Valbisagno, tra l'altro questo causa un secondo problema perché già oggi mi hanno segnalato la presenza in aumento di roditori nei pressi dei cassonetti della spazzatura. Ci sono sicuramente analogie con gli episodi di due anni fa. Probabilmente si tratta di una persona con dei problemi mentali, non sappiamo se rompa le esche per avvelenare i cani o per il puro gusto di farlo, ma va fermata, credo che potranno essere utili anche le telecamere presenti in alcune delle vie coinvolte dai ritrovamenti. Non voglio pensare che i responsabili dei danneggiamenti possano essere persone lucide, da amministratore pubblico sarei più preoccupato se dietro ci fosse un disegno ragionato contro i cani e i loro padroni".

Il presidente Ferrante spiega poi come comportarsi in caso di avvistamenti: "Non bisogna toccare nulla - sottolinea - le foto e gli avvistamenti sono stati segnalati dal municipio alla polizia locale, che poi allerta Amiu che si occupa della pulizia e della bonifica. Dove si vedono sostanze blu e azzurre non bisogna assolutamente mettere le mani, si tratta di un veleno topicida pericoloso per persone e animali".

L'amministratore del gruppo Facebook "Sei di San Fruttuoso", Giuseppe Grasso, invita tutti i cittadini a segnalare al Municipio o al Comune le esche danneggiate attraverso la piattaforma 'segnalaci' https://segnalazioni.comune.genova.it/, una residente di San Fruttuoso avrebbe anche notato un giovane che stava rompendo una delle esche.