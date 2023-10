Fuma spinello su una panchina, passa la polizia e iniziano i guai

Un 26enne è stato arrestato dalla polizia in via Donaver a San Fruttuoso perché è stato sorpreso in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato anche segnalato all’autorità amministrativa.

Una pattuglia, intorno alle ore 23 di mercoledì 11 ottobre 2023, ha notato il 26enne mentre fumava uno 'spinello' seduto su una panchina di piazza Solari. Gli agenti, raggiunti anche da una volante del commissariato di San Fruttuoso, hanno avvicinato il giovane, che ha reagito con nervosismo alla richiesta di mostrare i due telefoni cellulari che teneva in mano e che continuavano a ricevere messaggi.

I poliziotti hanno quindi deciso di spostarsi nell'abitazione del 26enne, in via Donaver, per una perquisizione. Qui sono stati trovati circa nove grammi di cocaina e 37 grammi di cannabis, un bilancino digitale, materiale da imballaggio e 3.888 euro. Il tutto è stato sequestrato e il giovane è stato portato nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio per direttissima.