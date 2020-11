Evade dai domiciliari e posta i video sui social

Poco prima delle 21 di martedì 24 novembre 2020 i poliziotti del commissariato San Fruttuoso hanno denunciato un giovane, che, nonostante fosse in detenzione domiciliare, si era allontanato da casa. Il ragazzo, 24 anni, è stato notato dagli agenti mentre camminava in giro per il quartiere.

Dopo averlo fermato, è stato accompagnato a casa, luogo che, in teoria, non avrebbe potuto abbandonare. Gli agenti hanno appurato come non fosse la prima volta che il giovane si allontanava da casa senza autorizzazione. Visionando alcuni video presenti sul profilo social del ragazzo, i poliziotti hanno potuto avere la conferma di come oltre a essere uscito, avesse immortalato il tutto con alcuni video.

Il ragazzo, pertanto, è stato denunciato per il reato di evasione.