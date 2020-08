San Fruttuoso, ragazzini rapinati e minacciati: arrestato baby bullo

Era diventato l’incubo dei gruppi di ragazzini di San Fruttuoso, un bullo che con minacce e intimidazioni, spesso spalleggiato da alcuni amici, razziava tasche e zainetti facendosi consegnare soldi.

Alla fine il bullo, giovanissimo anche lui, è stato fermato: si tratta di un ragazzo di 16 anni di origini albanesi, a Genova ospite di una comunità da cui è più volte fuggito e con alle spalle altre tre denunce per rapina e furto.

Il 16enne agiva solo o sfruttava l’ascendente che aveva sui ragazzi più giovani per farsi spalleggiare nelle sue intimidazioni: il raggio d’azione spaziava tra le piazze e i giardini del quartiere, i luoghi in cui i ragazzini, in questa estate così particolare, si ritrovavano per trascorrere la serata. E una volta che la voce si è sparsa gli adolescenti, intimoriti, hanno iniziato a evitare alcune zone nel timore di finire nel mirino del bullo.

I diversi episodi sono arrivati anche all’orecchio del presidente di Municipio, Massimo Ferrante, che ha aiutato i ragazzi e le famiglie a riferire quanto accaduto alle forze dell’ordine. E così nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato San Fruttuoso, impegnati in controlli mirati proprio a individuare il bullo, sono stati avvicinati da alcuni ragazzini che vedendo le divise hanno raccolto il coraggio e riferito di essere stati presi di mira: un atto di coraggio che ha spinto anche altri ragazzi a denunciare, consentendo ai poliziotti di individuare e bloccare il bullo in via d'Albertis, mentre minacciava altri due adolescenti.

Il 16enne è stato sottoposto a fermo e poi trasferito in un istituto di Torino. Le indagini sono ora in corso per accertare quanti ragazzini abbia preso di mira, rapinato e terrorizzato