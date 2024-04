Truffa del finto incidente: anziana consegna 11mila euro, gioielli e bancomat

Massima attenzione da parte della Polizia di Stato sul fenomeno delle truffe ai danni di anziani, i dati sono infatti preoccupanti con una media di circa una al giorno che va a segno tra Genova e provincia. Venerdì 19 aprile 2024 è stato arrestato un uomo di 38 anni, di origini campane, in flagranza dei reati di truffa pluriaggravata e utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento elettronici.

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Genova del nuovo primo dirigente Carlo Bartelli hanno potenziato i servizi di controllo in alcune delle zone più colpite dal fenomeno nelle ultime settimane, tra centro e levante genovese. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime di alcuni raggiri nel mese di marzo hanno individuato un uomo corpulento che parlava continuamente al telefono, passeggiando, nei pressi di una stazione dei taxi. Poco dopo si è fatto accompagnare nel quartiere di San Fruttuoso ed è stato visto entrare in un palazzo, per poi allontanarsi dopo una ventina di minuti andando a ritirare del denaro presso uno sportello Bancomat.

Nel frattempo gli agenti delle volanti avevano rintracciato la donna a cui aveva fatto visita, scoprendo che era appena stata truffata con la tecnica del finto incidente. Uno sconosciuto chiama al telefono la vittima, in questo caso aveva contattato sia la donna che il marito, entrambi anziani. Identificandosi come appartenente alle forze dell'ordine, utilizzando un linguaggio forbito, riesce a ottenere la fiducia delle vittime. In questo caso aveva spiegato che serviva del denaro contante per togliere dai guai la figlia che aveva appena causato un incidente stradale e rischiava l'arresto. Denaro contante che avrebbe poi ritirato un incaricato poco dopo.

Il 38enne è stato così fermato, aveva appena prelevato la somma di mille euro attraverso un bancomat intestato al marito dell'anziana ed è stato trovato in possesso di altri undicimila euro in contanti e di due cofanetti contenenti monili in oro per il valore totale di migliaia di euro. La refurtiva è stata restituita alla famiglia appena derubata insieme al denaro appena prelevato, proseguono intanto le indagini della Polizia su altri quattro episodi simili che potrebbero essere stati commessi dalla stessa persona nell'ultimo mese. L'uomo è stato arrestato sulla scorta del forte quadro indiziario raccolto ed è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp