"Revocate la denuncia o porto via vostra figlia"

Fine di un incubo per una ragazza e per la sua famiglia. Dopo due denunce, il suo ex fidanzato, un 21enne di origini tunisine irregolare in Italia, è stato portato in carcere, come disposto dalla procura di Genova. L'ordinanza di misura cautelare in carcere è stata eseguita nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2022 dagli agenti del commissariato San Fruttuoso.

Il giovane era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla giovane e alla sua famiglia in quanto i primi giorni di dicembre, di notte, si era introdotto all'interno della loro abitazione, minacciando tutti con un coltello che avrebbe portato via la ragazza per sempre. La donna, incinta, in quell'occasione aveva accusato un malore.

Il fratello della ragazza, di nascosto per paura della reazione che avrebbe potuto avere l'ex fidanzato, che era sotto effetto di alcol e sostanze, riuscì a chiamare la polizia di Stato, che, arrivata poco dopo, aveva trovato il giovane avvinghiato alle gambe della ragazza. Fermato e portato in questura, era stato denunciato e qualche giorno dopo colpito dal divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e alla sua famiglia.

La giovane, molto spaventata, ascoltata dagli agenti, aveva fatto emergere una situazione poco piacevole, che andava avanti da diversi mesi, durante i quali il giovane aveva messo in atto comportamenti aggressivi e violenti, mossi da una gelosia morbosa.

L'attività degli agenti del commissariato San Fruttuoso ha permesso di delineare con maggiore precisione la situazione, nella quale non solo la ragazza ma anche tutti i suoi familiari erano costretti a vivere da quando il giovane era entrato nelle loro vite.

La sera del 24 dicembre, nonostante il divieto di avvicinamento, i poliziotti del commissariato hanno trovato il ragazzo in compagnia della donna, che, molto provata e in lacrime, si rifiutava di spiegare cosa fosse successo nonostante l'insistenza degli agenti prima e dei genitori in seguito.

La madre, spaventata e scossa, dopo alcuni attimi di tentennamento, ha ammesso che avrebbe revocato la denuncia nei confronti del giovane, perchè, se non lo avesse fatto, il 21enne avrebbe portato la figlia in un altra città. La paura di perdere la figlia aveva convinto i familiari a prendere appuntamento per revocare la denuncia.

A quel punto gli agenti avevano denunciato di nuovo il ragazzo e inviato alla procura della Repubblica un'annotazione dettagliata circa quanto accaduto e dichiarato dalla madre. La procura ha così deciso di sostituire la misura del divieto di avvicinamento con la custodia in carcere. Pertanto nella giornata del 28 dicembre gli agenti del commissariato hanno rintracciato il ragazzo e l'hanno accompagnato presso il carcere di Marassi.