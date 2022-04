Prendono a pugni un rider e molestano i passanti, giovani denunciati

Durante il controllo del territorio rivolto alla prevenzione e repressione dei reati nel cuore dei vicoli genovesi, nella serata di domenica 3 aprile i poliziotti sono intervenuti in piazza San Donato a seguito della segnalazione di due soggetti, che urlavano e disturbavano i passanti.

Giunti nella piazza gli agenti hanno calmato i due giovani e, quando stavano per riprendere il regolare servizio, sono stati avvicinati da un rider, che ha raccontato loro di essere stato poco prima aggredito con un pugno in pieno volto proprio dai due molesti.

A quel punto i poliziotti hanno deciso di accompagnarli in questura, scatenando in loro, per l'eccesso di abuso di alcol, una reazione violenta e minacciosa. In particolare i due molesti hanno minacciato e offeso gli operatori, sputando loro addosso, inoltre, una volta giunti in ufficio, il 36enne ha anche danneggiato una porta. Per questo i due giovani di 22 e 36 anni sono stati denunciati per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e il 36enne anche per danneggiamento.