Lavori in corso, niente acqua a San Desiderio

Lavori di manutenzione con interruzione idrica tra San Desiderio e Bavari nella giornata di martedì 29 agosto 2023. Iren ha spiegato che dalle ore 9 alle ore 17 non ci sarà acqua in alcune vie del Comune di Genova.

Erogazione sospesa, quindi nelle seguenti strade:

via Pianata

passo del Gnacco

via Sella

via stallo di Bavari

via Francesco Mignone oltre il civico 40

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.