Rissa tra minori non accompagnati, un denunciato

Momenti di tensione in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati nella zona di San Desiderio. Poco dopo le 14 di giovedì 27 aprile 2023 un giovane è stato soccorso dal personale del 118 in seguito a un'aggressione.

Sul posto anche una volante della polizia di Stato. L'aggressore avrebbe colpito la vittima con una sedia. Fermato dagli agenti, ha reagito con violenza, insultando gli operatori e ostacolando l'attività di polizia.

Nel frattempo il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e riaffidato ai responsabili della struttura.