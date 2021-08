Sbaglia strada e resta incastrato con il tir, intervento dei vigili del fuoco

Traffico bloccato per due ore

Questa mattina un tir è rimasto incastrato sulla strada comunale di Villa Cuneo, nel comune di San Colombano Certenoli.

Il traffico è rimasto bloccato per due ore fino a quando l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari non ha risolto la situazione e dalle 14.30 le auto hanno potuto riprendere a circolare.

Il camionista sarebbe finito su questa strada secondaria, troppo stretta per consetirgli il passaggio, seguendo le indicazioni consigliate del navigatore.

Dopo aver staccato la motrice dal rimorchio, si è reso conto che per spostare il container non poteva far altro che attendere l'intervento dei pompieri.