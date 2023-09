Operaio cade da un palo del telefono, all'ospedale in gravi condizioni

Un operaio di 55 anni è rimasto ferito, questa mattina mercoledì 20 settembre, in un incidente a San Colombano Certenoli.

L'uomo, dalle prime ricostruzioni, è caduto precipitato da un palo del telefono in via Norero vicino alle case popolari in località Perella. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire cosa abbia ceduto al momento dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme al personale medico, i carabinieri, i vigili del fuoco di Chiavari e personale dell'Asl4.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'uomo è stato accompagnato in codice giallo con l'elicottero dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino di Genova.