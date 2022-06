San Cipriano, baracca a fuoco: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro nella serata di giovedì 16 giugno 2022 per spegnere l'incendio, per ragioni ancora da accertare, di una baracca nei pressi del paese di San Cipriano, frazione del comune di Serra Riccò in Valpolcevera.

Decisivo l'intervento tempestivo delle squadre dei pompieri genovesi che hanno fermato le fiamme prima che potessero raggiungere un'altra baracca nelle immediate vicinanze e il bosco.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, al lavoro anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause del rogo.