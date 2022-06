San Cipriano, incendio e interruzione idrica

Nel pomeriggio di sabato 25 giugno 2022 è divampato un incendio nella frazione di San Cipriano, nel comune di Serra Riccò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme divampate da alcune sterpaglie.

Disagi per gli abitanti della zona, rimasti senza acqua: "Per fortuna i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente - ha spiegato il Comune - è stata rotta una bocchetta di emergenza e molta molta acqua è stata utilizzata, per questo motivo in attesa del ripristino è stata interrotta l'erogazione dell'acqua in parte del Comune, nella zona di Favareto".

"Siamo in un momento di siccità - ha concluso il Comune - il terreno è secco, le fiamme potevano propagarsi velocemente verso le case e la nostra scuola con danni ingentissimi. Preghiamo tutti i cittadini di osservare le norme diramate in materia di rischio incendi boschivi e di avere cura delle persone e del territorio".