Tragico intervento dei volontari Enpa: morta volpe con malattia rara

Tragico epilogo per il soccorso di una volpe a San Cipriano, nel comune di Serra Riccò, per i volontari dell'Enpa di Genova. A darne notizia è la stessa associazione attraverso i propri canali social.

"I nostri volontari si sono precipitati in zona - spiega Enpa Genova - dove era stato segnalato l'animale, forse vittima di un morso ricevuto da un grosso cane o da un'altra volpe. L'orecchio destro era lacerato e sanguinante. Al nostro arrivo la volpe, un bellissimo maschio adulto, è fuggito tra i rovi e a quel punto la faccenda si è fatta davvero complicata: un vero e proprio groviglio di spine, cresciute incolte fino a ricoprire il fianco di una collinetta, in cui anche la volpe si muoveva a fatica. Con grande fatica siamo riusciti a individuarla, e solo perchè di tanto in tanto si lamentava e si contorceva dal dolore. Dopo quasi due ore siamo riusciti a bloccarle le vie di fuga e a penetrare tra i rovi, per poi prenderla e riemergere pieni di graffi".

"Ci siamo precipitati al Cras - proseguono i volontari - ma la situazione per la volpe era drammatica: dopo appena un paio d'ore, nonostante le cure tempestive, è deceduta tra spasmi e lamenti. Fino all'ultimo ha tentato disperatamente di grattarsi quell'orecchio, evidentemente in preda a un dolore e a un fastidio indescrivibili. A quel punto è stato chiaro che la volpe non aveva ricevuto morsi, ma si era ferita da sola l'orecchio grattandosi furiosamente. I nostri veterinari hanno ipotizzato una patologia non comune, la malattia di Aujeszky, che comporta un prurito atroce e porta l'animale colpito a grattarsi furiosamente fino a lacerarsi. La malattia porta a una encefalomielite fulminante e a una morte atroce nel giro di 24-48 ore. Una volta insorti i sintomi, non sono conosciute cure: purtroppo, dopo aver fatto tanta fatica per recuperare la volpe, non abbiamo potuto fare altro che vederla morire e sentirci impotenti. Nonostante questi brutti momenti andiamo avanti convinti di continuare a fare tutto il possibile per loro".