San Carlo di Cese, cede l’asfalto: strada chiusa

Stop al traffico in via San Carlo di Cese, in Valvarenna, per il cedimento della strada.

La voragine si è aperta all’altezza del civico 101: sul posto i vigili del fuoco, polizia Locale e i tecnici del Comune per un sopralluogo, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi.

Una ditta è già stata incaricata del ripristino in somma urgenza, e la riparazione dovrebbe avvenire in breve tempo stando a quanto confermato dal consigliere delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino.