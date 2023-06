Voragine nell'asfalto in via San Carlo di Cese

Ancora problemi alla circolazione in via San Carlo Di Cese a Pegli. Poco dopo le 11 di martedì 13 giugno 2023 la polizia locale ha segnalato la chiusura alla circolazione stradale, per un tratto di circa 40/50 metri a causa di una voragine nell'asfalto.

L'interruzione è all'altezza dei civici 24-26 in località Scotti. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco, la polizia locale ha deciso, una volta posizionata la segnaletica, di consentire il transito solo per residenti e mezzi di soccorso con senso unico alternato e limitazioni (peso 2,5 tonnellate e larghezza 2,5 metri).

Il percorso della linea 71 di Amt è temporaneamente limitato alla fermata San Carlo di Cese 3/Oggià, dove i bus effettuano capolinea provvisorio fino al ripristino della normale viabilità.