Omicidio San Biagio: Marzia strangolata con una corda nel capanno, l’assassino ora tace

Ha preso una corda e l'ha stretta intorno al collo della moglie fino ad ucciderla nel capanno di legno di fronte a casa.

Dopo l'omicidio, Sebastiano Cannella 58 anni muratore ed escavatorista, ha vagato per le strade di Trasta e poi ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la moglie Marzia Bettino, anche lei 58enne. Un delitto maturato, secondo i primi accertamenti dei militari, dopo settimane di sfuriate fra i due coniugi che abitavano in via Riviera 14, e andato in scena a poche ore dal funerale della mamma di lui morta martedì.

L'assasino interrogato dal pm Federico Panichi nella notte del 27 luglio, nel comando provinciale dei carabinieri a San Giuliano, si è avvalso però della facoltà di non rispondere non rivelando dunque agli investigatori perché abbia ucciso sua moglie.

Dietro il femminicidio, secondo gli investigatori, ci sarebbe lo spettro della separazione e la paura di rimanere per strada innescata da una gelosia possessiva del marito nei confronti della consorte. Sebastiano non accettava di lasciare la casa di famiglia di proprietà di Marzia ma ristrutturata con le proprie mani, la villa dove vivevano anche i due figli Andrea e Davide e dove a giorni sarebbero diventati nonni.