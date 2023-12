Gattino intrappolato da giorni in un tombino, salvato da Aster

Un gattino intrappolato in una condotta delle acque piovane è stato fortunatamente salvato grazie agli sforzi di Aster, della guardia zoofila Gian Lorenzo Terminani e di alcune persone che si sono mobilitate per la situazione.

L'incidente ha avuto luogo a San Biagio, in Val Polcevera. Il piccolo felino è stato segnalato da alcuni cittadini che hanno sentito i suoi miagolii e hanno capito che si trovava intrappolato in un tombino ma i tentativi di attirarlo fuori con il cibo sono stati infruttuosi, poiché l'animale mangiava ma poi scompariva di nuovo.

Date le avverse condizioni meteorologiche e il freddo intenso, i residenti hanno deciso di chiedere aiuto a Gian Lorenzo Terminani. È stata quindi richiesto l'intervento di Aster, che ha chiuso la condotta in modo da lasciare una sola via d'uscita - quella di salvezza - al micio che infatti si è liberato in autonomia e allontanato in buone condizioni di salute.