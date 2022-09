Strappo della catenina dal collo e fuga nei vicoli, 18enne nei guai

I carabinieri di Carignano hanno denunciato, nella notte, un 18enne originario del Senegal. Il giovane ha strappato dal collo di un 30enne genovese una collanina d'oro in via San Bernardo, nel centro storico, per poi darsi alla fuga nei vicoli.

L'uomo ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine e ha descritto in maniera minuziosa lo scippatore. I carabinieri l'hanno rintracciato poco dopo e perquisito recuperando la collanina, poi restituita al legittimo proprietario.

Il 18enne aveva precedenti ed è stato denunciato per furto con strappo.