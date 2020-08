Centro storico, incendio in appartamento in via San Bernardo

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di lunedì in un appartamento di via San Bernardo, in centro storico.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, e la polizia di Stato, che ha transennato parte della strada in cui sorge il civico in cui è divampato l'incendio e fornito assistenza ai residenti, cui è stato bloccato il passaggio.

Non risultano feriti né intossicati, e intorno alle 12.30 il rogo era ormai spento. I vigili del fuoco hanno quindi avviato le verifiche strutturali, l'incendio è partito al primo piano e diversi residenti hanno fatto presente le diverse segnalazioni inviate sullo stato dell'appartamento, carente in termini di sicurezza soprattutto per quanto riguarda gli impianti.