Furgone rubato, coltello e attrezzi da scasso: intervengono i carabinieri

Intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, dopo una segnalazione in centrale, nella zona di San Benigno. Un uomo di 48 anni, originario dell'Albania, con precedenti e già gravato da provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento, è stato denunciato.

I militari l'hanno fermato mentre si aggirava con fare sospetto armato di un coltello multiuso e con strumenti atti all'effrazione. Inoltre è stato trovato in possesso della chiave di un furgone risultato rubato e posteggiato poco distante. All'interno c'erano anche le targhe asportate da un altro veicolo. Il 48enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e non ottemperanza all’ordine di espulsione.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche arrestato un 21enne originario del Marocco, con precedenti, sorpreso dagli uomini della stazione di San Teodoro e Scali con 25 grammi di cocaina e 100 euro provento dell'attività illecita.

