Dopo un anno, al via i lavori per la buca in via San Bartolomeo del Fossato

Sono iniziati a Sampierdarena, in via San Bartolomeo del Fossato, i lavori che nel giro di una settimana dovrebbero risolvere un problema che si trascinava da lungo tempo e relativo a una perdita fognaria nel tratto finale prima del semaforo all'incrocio con via Cantore. Da circa un anno era presente una lastra a coprire un buco con una transenna che impediva l'utilizzo di una delle due corsie di marcia, una situazione che alcuni lettori avevano anche segnalato a GenovaToday.

A darne notizia è Luciano Cavazzon, assessore pentastellato del Municipio Centro Ovest a viabilità, lavori pubblici e sicurezza: "Dopo quasi un anno di solleciti e con la collaborazione dell'ingegner Gatti, facility management del Comune di Genova, siamo riusciti ad attribuire responsabilità e oneri ai civici relativi alla perdita fognaria che impediva di ripristinare il manto stradale. Questa mattina è intervenuto l'autospurgo che dovrà effettuare un ulteriore intervento, quindi ci sarà il bendaggio della perdita o la sostituzione del tubo e infine il ripristino della strada".

L'esponente municipale del Movimento 5 Stelle spiega poi a Genova Today: "Il problema era nato dalla rottura di una fogna appartenente ad alcuni civici della via, ho seguito personalmente la vicenda dopo i solleciti dei cittadini. Attraverso le indagini svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione siamo riusciti a venirne a capo e finalmente vediamo la fine di questa 'odissea'. Gli operai mi hanno spiegato che nel giro di una settimana, se non ci sono imprevisti, i lavori dovrebbero essere terminati e il tratto finale di via San Bartolomeo del Fossato tornare percorribile".