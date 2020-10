Sampierdarena, donna violentata in strada: due 23enne arrestati

Violenza sessuale all’alba di mercoledì a Sampierdarena: due uomini hanno aggredito e stuprato una donna di 50 anni in via Gioberti, e sono stati fermati solo grazie all’arrivo di un giovane migrante di origini africane che abita proprio in via Gioberti e che sentendo le grida di aiuto è corso in strada.

I due aggressori, due giovani di 23 anni di origini sudamericane, sono stati bloccati poco dopo la violenza dai carabinieri, chiamati dal residente intervenuto. I militari li hanno avvistati a poca distanza dal luogo dell’aggressione, e anche grazie alle indicazioni dell'uomo li hanno fermati.

La donna, sotto choc e con diversi lividi ed escoriazioni, è stata portata in ospedale, dove è stata immediatamente ricoverata per accertamenti. I due arrestati sono stati invece trasferiti nel carcere di Pontedecimo.