Prende a pugni la compagna davanti ai tre figli piccoli: la polizia lo allontana dalla casa di famiglia

Un trentenne per motivi di gelosia ha aggredito la compagna 27enne. L'episodio di violenza è avvenuto nella notte a Sampierdarena in via del Campasso davanti ai tre figli di 7, 10 e 45 giorni