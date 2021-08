Sampierdarena: si barrica in casa con un coltello, poi si arrampica tra i balconi

Via Avio è rimasta chiusa per quasi un'ora. Alla fine i vigili del fuoco, insieme ai genitori del giovane, sono riusciti a mettere in sicurezza il ragazzo tramite l'autoscala

Momenti di apprensione nel pomeriggio di lunedì 30 agosto 2021 a Sampierdarena. Ingente il dispiegamento di forze in via Avio, dove sono confluiti vigili del fuoco, polizia locale, mezzi del 118 e polizia di Stato. A innescare l'intervento è stata una donna, che ha riferito al 112 di non riuscire a entrare a casa a causa dell'opposizione del figlio.

Quando i poliziotti si sono presentati alla porta, il giovane ha aperto con il ferro morto inserito, mostrando loro un coltello. Gli agenti si sono quindi adoperati per entrare nell'appartamento e, quando ci sono riusciti, il giovane è scappato per la casa con due coltelli in mano, quindi si è rifugiato su un balcone ed è poi salito sul cornicione, passando da un terrazzo all'altro.

Durante la fuga il giovane si è anche appeso più volte ai terrazzi, lasciandosi penzolare nel vuoto, sempre armato di coltelli. La situazione di stallo si è protratta per diversi minuti, durante i quali i vigili del fuoco, per precauzione, hanno steso anche un telone.

Alla fine i vigili del fuoco, insieme ai genitori del giovane, sono riusciti a mettere in sicurezza il ragazzo tramite l'autoscala. Una volta raggiunto, è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Via Avio è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento, in modo da consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.