Allarme vandali a Sampierdarena, il Municipio: «Aumentate i controlli anche qui»

Vetrine di bar, portoni, auto parcheggiate: distrutti da vandali che sono entrati in azione nelle ultime notti a Sampierdarena, e che non si sono risparmiati infrangendo i vetri e accanendosi su finestrini. In molti casi, sotto l’occhio delle telecamere di sorveglianza della zona.

I vandali hanno colpito in via Dottesio e in via Cassini tra giovedì, venerdì e sabato notte: numerosi i residenti del quartiere che al risveglio hanno trovato finestrini e portoni distrutti, e anche il titolare di un bar si è ritrovato a dover gestire, oltre alla chiusura causata dall’ingresso in zona arancione per coronavirus, anche il danneggiamento.

Dell’accaduto è stata informata la polizia Locale, mentre il nuovo presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, ha già effettuato un sopralluogo: «Mi sono messo in contatto con il comandante della polizia Locale, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità per parlare di quanto accaduto - spiega Colnaghi - Sabato sono andato a parlare con la proprietaria del bar per portarle la mia solidarietà e il mio sostegno e ho parlato con l’assessore comunale Viale, che si occupa di sicurezza, e con l’assessore Bordilli, che si occupa di commercio - spiega Colnaghi - chiedendo più controlli, e di aggiornarmi sugli sviluppi della vicenda».

Domenica mattina è partita poi una lettera per il sindaco Marco Bucci e per l’assessore Viale «per richiedere maggiore presidio del territorio - conclude Colnaghi - e di non dislocare ulteriori nostre pattuglie della Locae nel centro storico».