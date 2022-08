Spaccio a Sampierdarena, un arresto

Un giovane di 20 anni, originario del Senegal, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con circa un ettogrammo di hashish.

Durante un normale servizio per il controllo del territorio i militari del nucleo operativo hanno fermato il giovane in vico Uziel a Sampierdarena e, dopo avergli chiesto i documenti, hanno deciso di perquisirlo. Aveva con sé centro grammi di hashish e cento euro ritenuti il provento dell'attività illecita di spaccio.

Per il 20enne è scattato l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sarà processato per direttissima.