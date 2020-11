Sampierdarena, ubriaco e senza mascherina minaccia i poliziotti: multato e denunciato

Vagava ubriaco per le strade di Sampierdarena, senza mascherina e oltre il coprifuoco (che a Genova è alle 21, e non alle 22), ma all'altezza di via Giovanetti è finito nella traiettoria della polizia, che lo ha subito fermato.

Alla vista delle divise l’uomo, un 33enne di origini romene, si è rifiutato di indossare la mascherina come previsto dalla norma. Non contento, ha iniziato a minacciare e insultare gli agenti che stavano effettuando i controlli.

A suo carico sono saltati fuori diversi precedenti: l’uomo è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e sanzionato sia per ubriachezza sia per il mancato rispetto delle norme anti covid.