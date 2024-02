Torna dalla moglie nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato

Si è presentato a casa dell'ex compagna in piena notte, alle 2 passate di martedì 13 febbraio.

La donna ha chiamato il 112 ed è scattato il codice rosso, il procedimento per i maltrattamenti in famiglia. In via Cevasco sono arrivati gli agenti delle volanti e hanno arrestato il 47enne di origini georgiane.

Le manette sono scattate poiché già da tempo l'uomo aveva iniziato a compiere atti violenti e minacciosi nei confronti dell'ex partner. Questo nonostante nei suoi confronti il gip avesse già emesso un provvedimento che gli vietava, appunto, di avvicinarsi alla casa familiare.

L'uomo è stato processato per direttissima questa mattina.