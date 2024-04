Stuprano barista 25enne, le causano lesioni permanenti e poi la minacciano

Avrebbero abusato di una giovane donna, che faceva la barista, in preda a "istinti brutali e violenti", causandole anche lesioni permanenti. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato due uomini sudamericani di 47 e 29 anni, che ora dovranno rispondere di stupro di gruppo e lesioni gravissime.

I fatti risalgono allo scorso settembre. La vittima è una ragazza di 25 anni, lavora come barista. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la giovane donna, durante la sera del delitto, aveva litigato con il fidanzato. Avrebbe quindi deciso di passare la serata da sola in un locale dove ha fatto l'incontro con i suoi due carnefici.

La serata, come spiega Today.it, sarebbe proseguita bevendo e chiacchierando. Ma, da un certo un punto in poi, si sarebbe verificato un vero e proprio black out nella mente della ragazza: nessun ricordo, solo un doloroso risveglio in una casa non sua.

Quando riprende conoscenza, la mattina dopo, la 25enne si trova infatti in una casa a Sampierdarena, con la sensazione che sia successo qualcosa di grave. Quattro giorni dopo i dolori si fanno sempre più forti e decide così di farsi visitare in ospedale dove scatta il protocollo per gli abusi.

Partono le indagini e i carabinieri riescono a trovare delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. I due stupratori vengono identificati e in un primo momento solo denunciati. La vittima viene sottoposta ad accertamenti medici, che rendono il quadro più grave: da quella violenza ha subito lesioni permanenti. E intanto uno dei due aguzzini si presenta sul posto di lavoro della ragazza e la minaccia: l'obiettivo è farle ritirare la querela.

A quel punto il pubblico ministero, una volta ottenuti i risultati medici e i riscontri sull'identità dei due, chiede l'arresto. "I due hanno agito con istinti brutali - scrive il gip - compiendo atti di inaudita violenza sulla vittima. E potrebbero commettere nuovi comportamenti violenti e incontrollabili. Nonostante la gravità della condotta possono stare ai domiciliari".

Per i giudici del Riesame, invece, il carcere è la misura cautelare più adeguata. L'inasprimento non è tuttavia ancora esecutivo e gli avvocati difensori dei due hanno deciso di impugnare la decisione.