Piazza Montano, street art per riqualificare il sottopasso: vandalizzato in una notte il primo murales

Stamattina avremmo voluto scrivere un articolo dedicato al bel progetto di Street Art iniziato a Sampierdarena dal Municipio Centro Ovest, ma purtroppo alcuni vandali hanno già rovinato l'opera realizzata dall'artista Raffaele Bravaccino. Riavvolgiamo il nastro, nella serata di martedì 18 ottobre 2022 è stato completato il primo murales nel sottopasso di piazza Montano, una bandiera arcobaleno simbolo della pace e la Lanterna di Genova con il suo fascio di luce che si trasforma in un'enorme scritta 'peace', un messaggio chiaro e forte in uno dei momenti più difficili della nostra Storia con la crisi in atto tra Russia e Ucraina. Chiaro, ma non per tutti, evidentemente. Nella notte, infatti, qualcuno ha imbrattato il disegno con scritte contro la comunità Lgbt deturpando l'opera, che era stata accolta con entusiasmo da molti residenti della zona.

Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest, commenta a Genova Today: "Richiederò le telecamere al Comune, ma sono veramente amareggiato per quanto è successo. Nel sottopasso abbiamo iniziato un lavoro di riqualificazione da diverso tempo e già un paio di volte siamo stati costretti a ridare il bianco perché qualcuno aveva scritto sui muri, io stesso con altri consiglieri mi ero impegnato in prima persona. Questa volta sono arrivati a deturpare un'opera d'arte senza nemmeno comprenderne il significato, è davvero molto triste. Con Raffaele Bravaccino avevamo già realizzato altri lavori anche nello skate park, per il sottopasso avevamo deciso di fare qualcosa di trasversale unendo un messaggio universale come quello di pace con richiami a Genova e a Sampierdarena. Evidentemente non è bastato, perché qualcuno ha ben pensato di rovinare tutto con scritte vergognose".

Il progetto è stato ideato e finanziato dal Municipio Centro Ovest e prevede la realizzazione di altri murales per colorare il sottopasso, il secondo disegno in cantiere è lo stemma di Sampierdarena, ma altre opere sono già al vaglio dell'amministrazione, ora però bisogna decidere come procedere: "Andrei anche stamattina - sottolinea Colnaghi - a rimettere a posto il murales rovinato perché non possiamo darla vinta a certi personaggi. Faremo comunque delle valutazioni e cercheremo di avere delle telecamere di sorveglianza che rappresentino un deterrente. Ho sentito Raffaele Bravaccino, anche lui molto scosso dall'episodio, ha dato la sua disponibilità per sistemare al più presto il disegno".