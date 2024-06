Donna armata di spranga distrugge i bagni della stazione

Con una spranga di metallo ha distrutto i bagni della stazione ferroviaria di Sampierdarena ed è stata denunciata per danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.

Protagonista dell'episodio, avvenuto nelle ultime ore, una donna di 45 anni originaria dell'Ecuador. I carabinieri sono stati chiamati e sono intervenuti in stazione, qui hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica che stava danneggiando i locali. I militari hanno bloccato la 45enne e sequestrato la spranga che stava utilizzando.

In un'altra operazione i carabinieri hanno anche arrestato un genovese di 65 anni destinatario di un ordine di carcerazione per aver commesso il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato notato in strada perché alla vista degli uomini in divisa ha cercato di cambiare direzione per dileguarsi, ma è stato fermato.

