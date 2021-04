Sampierdarena, un arresto per spaccio di crack

Un 45enne è stato stato sorpreso a cedere 1,2 grammi di crack in cambio di 40 euro: i carabinieri hanno poi perquisito la casa del pusher trovando 390 euro ritenuti provento dell'attività illecita

I carabinieri della stazione di Sampierdarena hanno arrestato un 45enne di origini senegalesi residente a Genova per spaccio di droga.

L'uomo è stato sorpreso a cedere 1,2 grammi di crack in cambio di 40 euro a un giovane italiano. Successivamente i militari hanno perquisito la casa del pusher trovando 390 euro ritenuti provento dell'attività illecita.

Arresti domiciliari per il 45enne in attesa di processo per direttissima nella giornata di lunedì 26 aprile.