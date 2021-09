Furti con 'spaccata' a Sampierdarena, presi i due ladri

Sono stati arrestati dalla polizia gli autori dei furti con spaccata registrati nella notte tra domenica e lunedì a Sampierdarena e a Cornigliano.

I ladri hanno colpito in serie in una farmacia in via Cornigliano, in una tabaccheria in piazza Massena, in un bar di via Cantore e in una pizzeria di via Balbi Piovera. I poliziotti delle volanti hanno colto in flagrante due giovani rispettivamente di 16 e 15 anni, in un negozio di animali dove era stato segnalato un furto in corso.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato che la saracinesca e la porta d’ingresso erano state forzate e all’interno erano stati portati via 10mila euro dalla cassaforte e dal registratore di cassa. I malviventi sono stati bloccati in via Pascoli mentre si stavano dividendo il bottino nascosti tra le auto.

I duei hanno tentato di scappare e di sottrarsi al fermo opponendo una violenta resistenza e provocando lesioni a due agenti giudicate guaribili in 7 e 15 giorni. I soldi sono stati recuperati e restituiti al negozio.

Sono in corso accertamenti per valutare la loro responsabilità nella commissione di altri furti in zona con le stesse modalità degli ultimi giorni.

La notizia è stata confermata dall'assessore alla polizia municipale Giorgio Viale, che lo ha comunicato su Facebook: "Ringrazio il Questore e la Polizia di Stato per aver catturato stanotte gli autori delle recenti spaccate a Sampierdarena", ha scritto.

Soddisfazione anche da parte del vice capogruppo della Lega, Davide Rossi che chiede, però, al governo di potenziare le forze dell'ordine: "Questo testimonia l’altissima efficienza delle nostre forze di polizia e rinnovo i complimenti a loro e all’assessore Giorgio Viale che ha seguito in prima persona il caso - scrive Rossi in una nosta stampa - Restano ovviamente sul tavolo del Prefetto le continue richieste di potenziamento delle forze dell’ ordine in città e nel quartiere che la Lega, io, i cittadini e gli operatori commerciali continuano a chiedere".

"Il ministro Lamorgese continua, evidentemente distratta da altre nonpriorità, a tergiversare sulle richieste di maggior sicurezza che arrivano quotidianamente dai quartieri popolari e dalle periferie. Farò partire presto una raccolta di firme tra i cittadini del quartiere che attendono risposte oggi".