Reazione violenta al controllo dei carabinieri: 20enne spacca un vetro dell'auto

Due arresti nelle ultime ore nel corso dei controlli straordinari svolti dai carabinieri durante il weekend dell'Epifania. Complessivamente, nel territorio della Città Metropolitana, i militari del comando provinciale hanno identificato 450 persone e controllato oltre 100 veicoli. Tre le persone arrestate, due a Genova e una a Chiavari.

A Sampierdarena, in via Buranello, è stato arrestato un 20enne originario dell'Algeria. Il giovane, con precedenti, è stato fermato per un controllo da un equipaggio del nucleo radiomobile e ha reagito con violenza. Ha opposto resistenza e ha spaccato un vetro dell'automobile dei carabinieri. Sempre a Sampierdarena è stato anche arrestato un 50enne italiano per reati in materia di droga.

In manette anche un 60enne italiano a Chiavari per un'ordinanza di custodia cautelare per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex convivente, una donna di 40 anni.

