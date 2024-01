Vetri distrutti all'auto di un disabile, caccia ai ladri

Non si sono tirati indietro nemmeno di fronte al tagliando di invalidità ben esposto sul cruscotto. Senza scrupol, i ladri hanno spaccato i vetri dell'auto di una persona con disabilità e l'hanno svaligiata del contenuto all'interno.

Ora, il proprietario dovrà mettere mano al portafogli e resterà senza l'unico mezzo che poteva utilizzare per muoversi. Nella stessa situazione si sono trovati questa mattina, mercoledì 10 gennaio, almeno altri cinque automobilisti che hanno denunciato agli agenti delle volanti della polizia atti vandalici alle loro macchine.

Un'auto è stata danneggiata in via Cantore all'altezza del Matitone e almeno altre quattro in via Pittaluga, a Sampierdarena, tutte con i vetri spaccati e gli interni messi sottosopra. Sul posto è intervenuta anche la squadra scientifica della polizia di Stato per raccogliere indizi utili a rintracciare i malviventi. La polizia ha acquisito anche il video registrato da una telecamera di sicurezza di un meccanico in cui si vedono ignoti fare filotto delle auto posteggiate danneggiandole.