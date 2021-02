Ubriaco alle 8.30 del mattino, si mette a seguire una donna

La donna, impaurita, è riuscita a raggiungere l'appartamento in cui presta servizio, ma il giovane ha iniziato a citofonare insistentemente, urlando di aprirgli il portone

Intorno alle 8.30 di venerdì 5 febbraio in via Sampierdarena un 26enne marocchino senza fissa dimora è stato denunciato dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale per molestie o disturbo alle persone e ubriachezza.

Il 26enne, già ubriaco di primo mattino, ha seguito una signora che si stava recando al lavoro, cercando di scambiare due parole con lei.

La donna, impaurita, è riuscita a raggiungere l'appartamento in cui presta servizio, ma il giovane ha iniziato a citofonare insistentemente, urlando di aprirgli il portone.