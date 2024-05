Aggressione alle spalle, scippo della catenina e fuga spericolata in auto

Scippo in strada a Sampierdarena. Due giovani genovesi di 17 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri nelle ultime ore. I fatti risalgono alla serata di mercoledì 15 maggio 2024: un uomo di 40 anni, straniero, è uscito da un supermercato e si è avviato verso piazza Vittorio Veneto con i sacchetti della spesa. Il più giovane della coppia l'ha aggredito prendendolo alle spalle: un braccio intorno al collo, poi lo strappo di una catenina d'oro e infine la fuga disperata per le vie limitrofe.

L'uomo aggredito si è lanciato all'inseguimento, ma non è riuscito a stargli dietro e così il giovane ladro è stato raggiunto dal complice che si trovava a bordo di un'automobile: si è fatto largo a tutta velocità e con manovre azzardate riuscendo a farlo salire a bordo per poi fuggire a tutto gas. La vittima dell'aggressione ha chiamato i carabinieri, così la centrale operativa ha allertato tutte le pattuglie sparse nella zona fornendo una descrizione dei fuggitivi arrivata sia dal 40enne che dall'autista di un bus fermo in piazza che aveva assistito alla scena.

Il mezzo è stato intercettato in via Cornigliano da un mezzo dell'aliquota di primo intervento dei militari ed è stato bloccato. I due giovani sono stati arrestati, uno dei due aveva al collo la catenina appena rubata e ha ammesso subito le proprie responsabilità, dalla perquisizione dell'automobile è emersa anche una modica quantità di hashish nelle disponibilità del conducente, che ha però rifiutato di sottoporsi all’esame tossicologico ed è stato quindi denunciato anche per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il 17enne è stato portato nel centro di accoglienza minorile di via Frugoni mentre il ventenne nelle camere di sicurezza della Stazione di Forte San Giuliano in attesa del processo per direttissima.

