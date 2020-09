Sampierdarena, strade e stazione blindate per l'arrivo di Salvini

Ingente spiegamento di forze dell'ordine, a Sampierdarena, in attesa dell'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, che terrà un comizio in piazza Montano a conclusione del tour elettorale.

L'accesso alla piazza è stato vietato intorno alle 14, un'ora prima dell'arrivo previsto del politico in città dell'avvio del presidio di protesta organizzato da Genova Antifascista.

Gli agenti di polizia, in tenuta antisommossa, presidiano le vie d'accesso alla piazza, che sono transennate e in alcuni casi chiuse anche ai pedoni. Intorno a piazza Vittorio Veneto, si sono, intanto, riuniti cittadini, attivisti e manifestanti dei centri sociali per protestare contro la presenza di Salvini in città.

Anche l'accesso alla stazione lato piazza Montano è interdetto.

Alle 18 in largo XII Ottobre, di fronte a Ten Moody, si svolgerà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Giovanni Toti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal palco interverranno il sindaco Marco Bucci, i rappresentanti regionali della coalizione di centrodestra: Anna Maria Bernini (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Liguria Popolare).