Scatena la rissa fuori dalla discoteca, ventenne arrestata

Serata movimentata nei pressi di un locale di Sampierdarena. Intorno alle 4.30 di domenica 21 maggio 2023 un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena ha soccorso un giovane in via Cantore e lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

A ferire il ragazzo sarebbe stata una ventenne, che è stata arrestata dalla polizia di Stato, accorsa sul posto. La giovane, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe aggredito anche altri ragazzi, per poi scagliarsi contro gli agenti, comportamento che le è costato l'arresto.

I poliziotti hanno sequestrato anche un coltello, che la ragazza aveva usato per minacciare i presenti. Da chiarire le ragioni, che hanno scatenato la violenza.