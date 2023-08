Rissa in un bar, interviene la polizia, un uomo finisce al pronto soccorso

Dalle parole ai fatti in un bar di Sampierdarena. Alle 16 circa di giovedì 24 agosto alla centrale del 112 è arrivata la richiesta di inviare un'ambulanza in via Tavani per una rissa.

Un uomo durante una furibonda scazzottata tra tre persone è stato colpito sopra a un occhio e la ferita ha trasformato il suo volto in una maschera di sangue. È stato trasportato in codice giallo, per dinamica, al pronto soccorso del Villa Scassi.

A sedare gli animi nel locale sono arrivati gli agenti delle volanti che ora cercheranno di capire anche i motivi della zuffa.